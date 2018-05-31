جامعة القاهرة تتقدم الجامعات المصرية فى تصنيف "CWUR" وتسبق جامعات أوروبية

وائل ربيعى

تلقى د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة تقريرا عما حققته جامعة القاهرة من تقدم قى ترتيبها فى التصنيفات العالمية لأفضل الجامعات، حيث احتلت صدارة الجامعات المصرية والمرتبة 452 من بين أكثر من 1000 جامعة على مستوى العالم فى تصنيف«CWUR» لعام 2018. ولاول مرة تدخل ضمن ٥٠٠ جامعة فى هذاالتصنيف.

وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن التصنيف يعبر عن المجهودات التى تبذلها الجامعة من حيث الاهتمام بالبحث العلمى والنشر الدولى فى كبرى المجلات العالمية، مشيرا إلى أن الجامعة تولى اهتماما كبيرا بالباحثين والنشر الدولى من خلال زيادة ميزانية البحوث بشكل دوري، خاصة أن ترتيب الجامعة جزء اصيل من تحول جامعة القاهرة نحو جامعة الجيل الثالث.

وأكد الخشت، أنه تم رصد 10 ملايين جنيه للكلية التى تستطيع الدخول ضمن أفضل 100 فى التخصصات العلمية المختلفة، مشيراً إلى أن ادارة الجامعة لديها خطط ورؤى طموحة للوصول إلى أبعد نقطة فى تحسين ترتيب الجامعة بين جامعات العالم على مستوى كافة التصنيفات.

ويعتمد تصنيف CWUR على سبعة مؤشرات فى ترتيب أفضل 1000 جامعة فى العالم، تمثل البحث العلمى فيها نسبة 70%، وهى جودة التعليم، وتوظيف الخريجين والمناصب التى يشغلونها خريجى الجامعة، إلى جانب جودة أعضاء هيئة التدريس وتقاس بعدد الخريجين الجامعيين الذين فازوا بجوائز دولية كبرى،بالإضافة إلى مخرجات البحث، وتقاس بالعدد الإجمالى للأوراق البحثية المنشورة،وأيضًا الأبحاث العلمية ذات الجودة المرتفعة، وتقاس بعدد الأوراق البحثية التى تظهر فى أعلى قائمة الدوريات العالمية وكذا التأثير وتقاس بعدد الأبحاث التى تظهر فى المجلات ذات التأثير المرتفع، وأيضًا الاستشهادات، وتقاس بعدد الأوراق البحثية ذات الاستشهادات المرتفعة.

ووجه الخشت الشكر لكل القيادات واعضاء هيئة التدريس والباحثين على جهودهم المتميزة فى تحقيق التقدم العالمى للجامعة؛خاصة وان جامعة القاهرة تقدمت على جامعات اوربية وامريكية ذات وزن دولى.