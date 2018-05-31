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توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات وكندا فى مجال الفضاء

الخميس، 31 مايو 2018 02:26 م
توقيع مذكرة تفاهم بين الإمارات وكندا فى مجال الفضاء وزير الخارجية الإماراتى عبدالله بن زايد
أبوظبى (أ ش أ)
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وقع عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولى الإماراتى، اليوم الخميس، مذكرة تفاهم بين وكالة الإمارات للفضاء ووكالة الفضاء الكندية.

جاء ذلك خلال زيارته لمقر وكالة الفضاء الكندية فى مدينة مونتريال وذلك فى إطار الزيارة الرسمية التى يقوم بها آل نهيان إلى كندا.

وأكد وزير الخارجية الإماراتى - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"- حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع كندا خاصة فى قطاع الفضاء.

وتفقد آل نهيان مرافق وكالة الفضاء الكندية -التى تأسست عام 1989- وأطلع على ما تتضمنه من أنظمة متطورة تسهم فى تطوير القطاع الفضائى الوطني، مشيدا ببرنامج الفضاء الكندى حيث تعد كندا من أوائل البلدان الصناعية الرائدة فى مجال علوم الفضاء وابتكاراتها المتطورة.

 


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