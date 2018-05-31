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تهديدات بالقتل لضابط هندى أنقذ مسلما من بطش حشود هندوسية

الخميس، 31 مايو 2018 11:10 ص
تهديدات بالقتل لضابط هندى أنقذ مسلما من بطش حشود هندوسية شرطة الهند - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قالت هيئة الإذاعة البريطانية، إن ضابط شرطة هندى تلقى تهديدات بالقتل، وذلك بعدما أنقذ مسلما من حشد هندوسى غاضب، بحسب مسئولين.

وقد ذاعت شهرة الضابط جاجنديب سينج، وهو ضابط فى إقليم أوتاراخند شمالى الهند، بعدما تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعى على نطاق واسع فيديو له أثناء إنقاذه الرجل المسلم.

وكان الرجل يزور معبدا مع رفيقته الهندوسية، فأحاط به الحشد وحاولوا الاعتداء عليه، متهمين إياه بممارسة "جهاد الحب". وقد استخدم التعبير من قبل مجموعات هندوسية تدعى أن بعض الرجال المسلمين يقيمون علاقات مع نساء هندوسيات بهدف تحويلهن إلى الإسلام.

وقال سينج  "لم أعمل شيئا غير تأدية عملى، حتى لو لم أكن ارتدى الزى الرسمى كنت سأفعل ذلك، وهذا ما يجب أن يفعله كل هندى".

وحين انتشر الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعى، قال كثيرون إن الضابط سينج مثال يحتذى به وانتشرت قصته عبر عدد من وسائل الإعلام.

لكن الضابط تعرض لهجمات وانتقادات أيضا، حيث اعتبر البعض أنه دافع عن "سلوك غير لائق". وقال زملاء له فى الشرطة إنه تعرض لتهديدات بالقتل، ومنح إجازة.

وفى تصريح لبى بى سى، قال راكيش ماينوال العضو بالحزب الحاكم "من الخطأ أن يأتى رجل مسلم بصحبة رفيقته إلى معابدنا. يجب أن يعرف أن هذا مكان محفوف بالتقوى والقداسة".

ونقلت وكالة أنباء "أى أن آي" الهندية عن سياسى محلى آخر قوله "نحن لا نذهب إلى المساجد لأننا لا نملك حق الوجود هناك".

بالمقابل، استنكر مواطن يدعى أجيت سانى ما حدث فى حديث لبى بى سى، متساءلا "حين يذهب شاب وفتاة إلى مكان معا برغبتهما، كيف لأولئك اليمينيين أن يروا فى ذلك (جهاد حب) ويهاجموهما؟".

 


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