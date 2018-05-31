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تعرف على السيرة الذاتية لمدير تنفيذى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب

الخميس، 31 مايو 2018 05:16 م
تعرف على السيرة الذاتية لمدير تنفيذى الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب الدكتورة رشا خليل المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتدريب الشباب
محمد الجالى
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أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قراراً جمهورياً بتعيين الدكتورة رشا عياد راغب خليل، مديراً تنفيذياً للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
 
الدكتورة رشا عياد راغب خليل، من مواليد 8 مارس 1973 بالقاهرة وحاصلة على دكتوراه فى التسويق من الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية عام 2007 .
 
ومن أبرز الوظائف التي تقلدتها الدكتورة رشا راغب، مدير تنمية العلاقات الإقليمية والدولية ومدير مركز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية بالأردن التابعة لجامعة الدول العربية من عام 2002 وحتى عام 2008 .
 
وفيما يخص الوظيفة الحالية، فقد تقلدت منصب عميد فرع جامعة إسلسكا الدولية بدولة أوغندا من عام 2013 .
 
وحول أبرز الإنجازات والأعمال التى حققتها، فقد أبرمت العديد من الاتفاقيات مع بعض الجهات العلمية الأوروبية والأمريكية لتطوير مستوى التعليم الجامعى وما قبل الجامعى بمصر وبعض الدول العربية ومن أهمها اتفاقية مع جامعة هارفارد .
 

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