تعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الجنيه فى التعاملات الجمركية

كتب محمد طنطاوى

تلقت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، منشور وزارة المالية بأسعار صرف العملات الأجنبية الجديدة مقابل الجنيه المصري طبقا لقرار وزير المالية رقم 41 لسنة 2017، وذلك من غدا الجمعة حتى 30 يونيو المقبل، وجاء بالمنشور تثبيـت سـعـر الدولار الجمركي على معدلاته الحالية 16 جنيها.

بينما بلغت سعر صرف اليورو 18.5808 والجنيه الاسترلينى 21.2337 والريال السعودى 4.2664 والدينار الكويتى 52.9189 والدرهم الإمارتى 4.3561، والريال الأردنى 22.2671 والريال القطرى 4.3956 ووالدينار البحرينى 42.3787، والريال العمانى 41.5596.