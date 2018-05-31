تعرف على آليات وزارة الكهرباء لمواجهة سرقة التيار × 6 معلومات

كتبت رحمة رمضان

يرصد "اليوم السابع" لقرائها كل ما يريد معرفته عن آليات وزارة الكهرباء الجديدة لمواجهة سرقات التيار الكهرباء التى تكبد الدولة خسائر بالملايين وتؤثر سلبا على مستوى الخدمة التى يحصل عليها المواطن نتيجة لزيادة الأحمال على الخطوط، وهى كالآتى:

1- التنسيق مع شرطة الكهرباء لتكثيف الحمالات.

2- زيادة عدد موظفى الوزارة الذين تم منحهم حق الضبطية القضائية.

3- استقبال بلاغات المواطنين من خلال الموقع الرسمى للوزارة.

4- استقبال البلاغات على الخط الساعة 121.

5- تحديد سعر الكيلو وات ساعة للسارقين بـ135 قرش سعر الشريحة السابعة وهى الأعلى و لا تحصل على أى دعم من الدولة.

6- عقوبة عدم سداد الغرامة بالقانون الجديد للكهرباء السجن.