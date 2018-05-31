ترامب يعتزم حظر السيارات الألمانية الفارهة فى أمريكا

رويترز

قالت مجلة فيرتشافت فوخه الألمانية، اليوم الخميس، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أبلغ نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون الشهر الماضى أنه سيمنع شركات صناعة السيارات الفارهة الألمانية من المشاركة فى السوق الأمريكية.

وقالت المجلة نقلا عن عدد من الدبلوماسيين الأوروبيين والأمريكيين لم تنشر أسمائهم إن ترامب أبلغ ماكرون فى أبريل أنه سيتمسك بسياسته التجارية بهدف منع سيارات مرسيدس-بنز من السير فى نيويورك.

وفى وقت سابق من الشهر الحالى، فتحت إدارة ترامب تحقيقا تجاريا بشأن ما إذا كانت واردات السيارات أضرت بقطاع السيارات الأمريكى.

قد يؤدى ذلك إلى فرض رسوم بنسبة تصل إلى 25% استنادا إلى مبررات "الأمن القومى" نفسها التى استخدمت لفرض رسوم جمركية على الصلب والألومنيوم فى الولايات المتحدة فى مارس .

وقال محللون لدى ايفركور آى.إس.آى فى مذكرة الأسبوع الماضى إن من شأن فرض تلك الرسوم تقويض الجدوى التجارية التى تستند إليها شركات صناعة السيارات الألمانية فى استيراد السيارات من ألمانيا إلى الولايات المتحدة وإلقاء عبء قدره 4.5 مليار يورو على كاهل شركات تصنيع السيارات الفارهة الألمانية.