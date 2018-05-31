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الخميس، 31 مايو 2018 11:01 ص
خالد صلاح
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تراجع أسعار النفط مع ترقب الزيادة فى مخزونات الخام

الخميس، 31 مايو 2018 10:21 ص
تراجع أسعار النفط مع ترقب الزيادة فى مخزونات الخام أسعار النفط - صورة أرشيفية
سنغافورة (رويترز)
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تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس، عقب صعودها فى الجلسة السابقة، مع تركز أنظار المستثمرين على زيادة مفاجئة فى مخزونات النفط الخام الأمريكية وترقبهم لزيادة محتملة فى الإنتاج حين يجتمع المنتجون داخل أوبك وخارجها فى يونيو.

 

وتعافت أسعار النفط يوم الأربعاء، فى الوقت الذى عبر فيه البنك المركزى الروسى عن الحذر بشأن خطط زيادة إمدادات النفط، بينما يرى بعض المحللين عوامل أساسية إيجابية فى السوق رغم احتمال زيادة الإمدادات.

 

وتراجع خام القياس العالمى مزيج برنت 38 سنتا أو 0.5 % إلى 77.12 دولار للبرميل، بعدما صعد 2.8 % عند التسوية السابقة.

 

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 20 سنتا أو 0.3 % إلى 68.01 دولار للبرميل، بعد أن ارتفع 1.48 دولار أو 2.2 %  إلى 68.21 دولار عند التسوية السابقة.

 

وتتراجع المخزونات العالمية إلى حد كبير، لكن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت مليون برميل فى الأسبوع المنتهى فى 25 مايو إلى 434.9 مليون برميل، بحسب بيانات معهد البترول الأمريكى. وفاقت البيانات تقديرات المحللين الذين توقعوا انخفاضا قدره 525 ألف برميل.

 

ومن المنتظر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بيانات المخزونات اليوم الخميس، إذ تأخرت يوما عن موعدها المعتاد بسبب عطلة عامة فى الولايات المتحدة يوم الاثنين الماضى.

 

كما انصب التركيز على الزيادة المحتملة فى إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول والمنتجين خارجها بمن فيهم روسيا. وناقشت السعودية أكبر منتجى أوبك وروسيا زيادة الإنتاج بنحو مليون برميل يوميا.


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