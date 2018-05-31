video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 09:29 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

تحرير 354 مخالفة مرورية خلال حملة مرورية بمطروح

الخميس، 31 مايو 2018 09:00 م
تحرير 354 مخالفة مرورية خلال حملة مرورية بمطروح حملة مرورية -أرشيفية
مطروح _ حسن مشالي
إضافة تعليق

نظمت إدارة مرور مطروح، حملة مرورية بمدينة مرسى مطروح، أشرف عليها ميدانيا اللواء هشام نصر مدير أمن مطروح، بمشاركة عدد من قيادات المديرية، أسفرت عن ضبط 354 مخالفة مرورية وتحصيل 5 آلاف جنيه غرامات فورية.

 

قال مدير أمن مطروح، فى بيان صحفى، إن الحملات المرورية تمركزت فى عدد من شوارع مدينة مرسى مطروح والطرق الرئيسية، وتم التصالح الفورى فى 49 مخالفة بعد سداد أصحابها الغرامات المقررة.

 

وتم التنبيه على القوات بضرورة حسن التعامل مع المواطنين، مع عدم التهاون فى تطبيق القانون.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تحرير 361 مخالفة مرورية وضبط 3 سائقين لتعاطيهم المخدرات بمطروح

محافظة مطروح

مطروح

اخبار مطروح

حملة مرورية

اخبار المحافظات

اخبار مصر




لا تفوتك
محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

محمد صلاح يعود للتدريب قبل انطلاق المونديال بـ4 أيام وينضم للفراعنة 8 يونيو

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

التضامن: بدء صرف معاش يونيو الأحد المقبل من مكاتب التأمينات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

بالأرقام.. كيف انعكس برنامج الإصلاح الاقتصادي على الموازنة الجديدة.. البطالة تنخفض إلى أدنى مستوياتها.. والفائض الأولى تضاعف 10 مرات فى عام واحد.. و2.8 تريليون جنيه زيادة فى الناتج المحلى فى 4 سنوات

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

دفتر أحوال مجموعة مصر فى كأس العالم.. خسارة النمسا تدق ناقوس الخطر بمعسكر روسيا.. السعودية ترفع درجة الاستعداد لمواجهة بيرو الودية.. وأوروجواى تترقب أشعة موسليرا وسط مخاوف من غيابه عن المونديال

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

زيدان يعلن استقالته من تدريب ريال مدريد الإسبانى رسمياً

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

التعليم: فتح باب التقدم لأولى ابتدائى بالمدارس الحكومية من 1لـ30 يونيو

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة