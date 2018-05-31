تجربة لمعالجة مياه المصارف الزراعية من الملوثات باستخدام "biowish aquia"

كتبت أسماء نصار

أجرت إحدى الشركات تجربة عملية لمعالجة مياه المصارف من ملوثات مياه الصرف الصحى باستخدام مادة (biowish aquia) بمص وطرد محطة جنوب سهل الحسينية، وكذلك بمصرف بحر البقر أمام وخلف مصب المحطة على مصرف الكيلو 20، بحضور ممثلين من معامل وزارة الرى للرصد البيئى ومعامل الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى ومعامل وزارة الصحة ومركز البحوث الزراعية.

ويشار إلى أن رئيس الوزراء وجه وزير الرى بتكليف الشركات والجهات التابعة للوزارة بإصلاح جميع المآخذ وتطهير المصارف والترع على مستوى الجمهورية، وإعداد تقرير تفصيلى يتضمن رصد جميع المخالفات الموجودة على أرض الواقع فى هذا الشأن، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية ضد المخالفين.

وتلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى تقريرا حول ما تم فى تطهير شبكة المصارف العامة والمكشوفة باستثمارات تخطت الـ250 مليون جنيه خلال العام الحالى، وذلك حتى تكون قادرة على استيعاب المياه الناتجة من صرف الأرضى الزراعية خلال موسم فترة أقصى الاحتياجات المائية الحالى وينتهى بنهاية أغسطس من كل عام.

وأكد المهندس السيد شلبى رئيس هيئة مشروعات الصرف أنه تم اﻻنتهاء من إعداد تقرير مفصل يتضمن التفاصيل الخاصة بكل مصرف من حيث نوعية ومصادر التلوث، وآليات التعامل معها بعد أن تم المرور على كافة المصارف الزراعية بمنطقة شرق الدلتا وتضم مصارف بحر البقر والسرو وبحر حادوس، وفى وسط الدلتا وتشمل مصارف كوتشنر وعمر بيك وتلا وسبل، وفى غرب الدلتا، تم المرور على مصارف العموم والقلعة والنوبارية وأدكو وغرب الدلتا وفى مصر الوسطى، حيث توجد مصارف الرهاوى، محيط أطسا، وأبوجبل الرئيسى والبطس، وفى مصر العليا مصرفى الجناين وموط حيث اتضح أن هناك "17" مصرفا على مستوى محافظات الجمهورية الأكثر تلوثا نتيجة إلقاء مخلفات الصرف الصحى والقمامة كمقلب للأهالى.