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تجديد حبس 4 قيادات بوزارة التموين 15يوما على ذمة التحقيقات فى قضية رشوة

الخميس، 31 مايو 2018 02:58 م
تجديد حبس 4 قيادات بوزارة التموين 15يوما على ذمة التحقيقات فى قضية رشوة حبس-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمود حمدى، حبس 4 مسئولين بوزارة التموين، 15 يوما على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، على خلفية اتهامهم بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

يشار إلي أن  النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر أمس بحبس 4 مسئولين بوزارة التموين 4 أيام على خلفية اتهامهم بتلقى مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

واسندت نيابة أمن الدولة فى تحقيقاتها التي أشرف عليها المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، ارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردي سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على كل من رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية، ومدير مكتبه، وكذلك القبض على كل من مستشار وزير التموين للإعلام والمتحدث الرسمى للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسى بمجلس النواب لتقاضيهم رشاوى مالية تجاوزت مليوني جنيه من كبريات شركات توريد السلع الغذائية مقابل إسناد أوامر توريد السلع عليها ، وكذا تسهيل صرف مستحقاتها.

 

 

 


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