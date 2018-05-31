تجديد حبس متهم بالانضمام لتنظيم "داعش" الإرهابى فى العمرانية 45يوما

كتب أحمد الجعفرى

جددت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الخالق إبراهيم، وعضوية المستشارين طلبة فوزى شلبى، وأحمد عزت أبو الفضل حبس متهم بالانضمام لتنظيم داعش الإرهابى بمنطقة العمرانية 45 يومًا على ذمة التحقيق.

كشفت التحريات في القضية رقم 5346 لسنة 2018 جنايات العمرانية إنضمام المتهم لجماعة الإخوان الإرهابية بعد ثورة 25 يناير، وعندما لما يجد ضالته فيها قرر الانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية في سوريا "داعش"؛ لتنفيذ عمليات إرهابية كبرى ضد الدولة وتغيير نظام الحكم بالقوة.

واعترف المتهم فى تحقيقات النيابة العامة، أنه شرع فى تنفيذ عمليات إرهابية داخل مصر، بتمويل منظمات الإرهاب ب"سوريا"، إلا أنه القى القبض عليه بالعمرانية، قبل تنفيذ مخطته، وبعرضه على محكمة جنايات الجيزة، أصدرت قرارها السابق.