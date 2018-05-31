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بيان للبورصة: ماجيك دريمز تسدد 15 مليون جنيه لإنهاء كافة ديونها

الخميس، 31 مايو 2018 12:58 م
بيان للبورصة: ماجيك دريمز تسدد 15 مليون جنيه لإنهاء كافة ديونها حديقة الميريلاند
كتب عبد الحليم سالم
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أرسلت شركة مصر الجديدة للاسكان والتعمير، خطابا للبورصة المصرية اليوم، حول مستجدات البروتوكول بينها وبين شركة ماجيك دريمز مستأجرة الميريلاند.

 

وقالت الشركة فى بيانها، إنه فيما يتعلق بالبروتوكول الموقع بين الشركة، وبين شركة ماجيك دريمز تم التوصل إلى تسوية نهائية حول مديونية الشركة المستأجرة، وذلك بسداد 15 مليون جنيه تم تسديد 5 ملايين منها، وستسدد 5 ملايين أخرى خلال 10 أيام والمتبقى سيتم تسديده على 4 أقساط شهرية.

 

مما يذكر أن شركة مصر الجديدة، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.


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مصر الجديدة للاسكان

ماجيك دريمز

البورصة

هانى الديب




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