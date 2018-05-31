برلين تحذر من إعادة فرض واشنطن تدابيرها الحمائية

(أ ف ب)

حذر وزير الخارجية الألمانية هايكو ماس، اليوم الخميس، من أى عودة إلى التدابير الحمائية فى التجارة العالمية فى حين تهدد واشنطن بإعادة فرض ضرائب أميركية عقابية على الفولاذ والألمنيوم الأوروبى.

وأكد الوزير أمام الصحافة أثناء لقاء جمعه بنظيره الصينى وانج يى فى برلين "ليس لدينا أى مصلحة فى العودة الى الوراء فى السياسة التجارية. لأكون واضحا، (سياسة) الحمائية والانغلاق فى وجه التبادل الحرّ يجب ألا تعود".

وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب فرض فى الثامن من مارس رسوما جمركية باهظة على واردات الولايات المتحدة من الصلب والألومنيوم بلغت نسبتها 25% على الصلب و10% على الألومنيوم.

وأعفى صادرات الاتحاد الاوروبى من هذه الرسوم الجمركية لفترة موقتة انتهت فى الأول من مايو ومددت حتى الأول من يونيو.