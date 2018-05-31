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بدء مؤتمر صحفى دولى فى لندن حول رشاوى قطر لتنظيم مونديال 2022

الخميس، 31 مايو 2018 12:34 م
بدء مؤتمر صحفى دولى فى لندن حول رشاوى قطر لتنظيم مونديال 2022 فضيحة قطر فى مونديال 2022
كتب محمد شعلان
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شهدت العاصمة الانجليزية لندن، انطلاق مؤتمر صحفى دولى بشأن مناقشة الرشاوى القطرية لاستضافة مونديال 2022.

كانت قد وجهت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية اتهامات للسويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وطالبته بإعادة فتح التحقيقات فى ملف قطر 2022 بعد الكشف عن أدلة فساد جديدة.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أنها تحصلت على وثائق مسربة تكشف تزوير التصويت لقطر فى ملف مونديال 2022، مشيرة إلى أن جيانى إنفانتينو مطالب بإعادة فتح التحقيقات فى تلك القضية.


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

عمر محمد سيد

يمهل ولا يهمل

يمهل ولا يهمل وفي المقابل: (إن الله لا يضيع أجر المحسنين)

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