بدء مؤتمر صحفى دولى فى لندن حول رشاوى قطر لتنظيم مونديال 2022

كتب محمد شعلان

شهدت العاصمة الانجليزية لندن، انطلاق مؤتمر صحفى دولى بشأن مناقشة الرشاوى القطرية لاستضافة مونديال 2022.

كانت قد وجهت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية اتهامات للسويسرى جيانى إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، وطالبته بإعادة فتح التحقيقات فى ملف قطر 2022 بعد الكشف عن أدلة فساد جديدة.

وذكرت الصحيفة الإنجليزية أنها تحصلت على وثائق مسربة تكشف تزوير التصويت لقطر فى ملف مونديال 2022، مشيرة إلى أن جيانى إنفانتينو مطالب بإعادة فتح التحقيقات فى تلك القضية.