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بالصلاة والتراتيل.. الكنيسة تبدأ احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور

الخميس، 31 مايو 2018 08:29 م
بالصلاة والتراتيل.. الكنيسة تبدأ احتفالية إحياء مسار العائلة المقدسة.. صور جانب من احتفالية إعادة إحياء مسار العائلة المقدسة
كتبت سارة علام
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بصلوات العشية والألحان القبطية، بدأت كنيسة السيدة العذراء بحارة زويلة، احتفاليتها لإعادة إحياء مسار العائلة المقدسة وذلك بالتزامن مع عيد دخول المسيح مصر الذى يحل غدًا

 

يترأس الأنبا رافائيل اسقف كنائس وسط القاهرة، صلوات العشية بمشاركة كهنة الكنيسة من بينهم القس متياس عبد الصبور، وسط حضور كثيف من شعب الكنيسة ووفد من الآباء الأساقفة ومسئولى الآثار والسياحة والأمن والمحافظة والحى ورجال المحليات وأعضاء مجلس النواب والشخصيات العامة.

 

كنيسة العذراء الأثرية بحارة زويلة المعروفة باسم كنيسة العذراء حالة الحديد، أحد الكنائس التى مرت بها العائلة المقدسة فى رحلتها لمصر، وهى تقع فى قلب منطقة الجمالية المكتظة بالعمارة الإسلامية من كل اتجاه.

 

سميت باسم «العذراء حالة الحديد»، تخليدًا لمعجزة حدثت مع القديس متياس فى أثناء حياة السيدة العذراء على الأرض، مؤكدًا أن الكنائس قديمًا كانت تحمل أسماء المعجزات، حيث حدثت تلك المعجزة فى آسيا الصغرى، حين كان القديس متياس يمارس التبشير فى بلدة هناك، ودخل السجن، وحين سمعت العذراء ذلك، صلت لربها أن ينقذه من سجنه، فانصهر حديد السجن، وخرج منه القديس بصلوات العذراء.

 
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العائلة المقدسة

صلوات عشية




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