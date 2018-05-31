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الخميس، 31 مايو 2018 09:28 م
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بائع متجول يطعن صاحب محل دواجن بمطواة بسبب خلافات مالية بالمحلة

الخميس، 31 مايو 2018 09:02 م
بائع متجول يطعن صاحب محل دواجن بمطواة بسبب خلافات مالية بالمحلة اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية
الغربية – عادل ضرة
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أقدم بائع متجول مقيم محلة البرج أول المحلة بمحافظة الغربية، على طعن صاحب محل دواجن بمنطقة سوق بسيسة دائرة قسم ثالث المحلة، وإصابته بجرح نافذ بالبطن، بسبب خلافات مالية بينهما، وتم ضبط المتهم واعترف بارتكابه للواقعة.

 

تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ايمن لقية مدير المباحث الجنائية، بوصول هيثم احمد العيسوى 35 سنة صاحب محل دواجن لمستشفى المحلة العام، مصابا بجرح نافذ بالبطن.

 

انتقل الرائد احمد عبد الشافى رئيس مباحث قسم ثالث المحلة للمستشفى، وبسؤال زوجته اتهمت عمرو ابراهيم الشمروخ 32سنة بائع متجل بالتعدى على زوجها بالضرب وإحداث اصابته لخلافات مالية بينهما، تم ضبط المتهم، واعترف بارتكاب الواقعة، تحرر المحضر 4761جنح قسم ثالث المحلة، وقررت النيابة العامة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

 

 


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