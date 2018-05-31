انخفاض استهلاك السجائر فى فنزويلا بنسبة 50% بسبب الأزمة الاقتصادية

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "أولتيماس نوتيساس" الفنزويلية، إن استهلاك التبغ انخفض فى فنزويلا بنسبة 50% تقريبًا، وذلك بسبب الأزمة الاقتصادية، مشيرة إلى أن الحد من استهلاك السجائر فى فنزويلا سيؤدى بطبيعة الحال إلى انخفاض الإصابة بسرطان الرئة وهو ما سيفيد فى مسألة نقص الأدوية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الفنزويلية تدعى أن تقليل استهلاك التبغ بنسبة 50% جاء بفضل تنفيذ سياسات مثل حظر الإعلان على السجائر وزيادة الضرائب على المنتج فضلاً عن تقييد التدخين فى الأماكن العامة، ولكن فى حقيقة الأمر أن هذا الانخفاض جاء بسبب عدم توافر الأموال لشراء السجائر.

وأوضحت الصحيفة أن ما بين 480 و584 امرأة أكبر من 74 عامًا، يموتن بسرطان الرئة سنويا، بينما الرجال فيتراوح معدل الوفيات من 594 إلى 766.

وتعانى فنزويلا من أزمة اقتصادية حادة وارتفاع فى معدل التضخم الذى من المتوقع أن يرتفع إلى 13% بنهاية العام الجارى، فضلاً عن نقص الغذاء ونقص الأدوية.