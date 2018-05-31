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انتظرونا غدا.. انطلاق أقوى سلسلة مراجعات لطلاب الثانوية العامة

الخميس، 31 مايو 2018 01:20 م
انتظرونا غدا.. انطلاق أقوى سلسلة مراجعات لطلاب الثانوية العامة امتحانات الثانوية العامة -أرشيفية
كتبت هند عادل
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يقدم "اليوم السابع" سلسلة مراجعات لطلاب الثانوية العامة، لنخبة من أفضل الأساتذة، على أمل أن تكون بعون الله تعالى سببًا فى تفوق أبنائنا الطلاب، وسبيلاً نحو الدرجات النهائية.

وينشر "اليوم السابع" فى عدد غدا الجمعة أولى سلسة المراجعات النهائية فى اللغة العربية، بأسئلة تغطى أهم وأقوى الأسئلة المتوقعة وإجابتها فى الجزء الأول من المادة فى فروع  القراءة والأدب والبلاغة، ومن المقرر نشر الجزء الثانى من المراجعة النهائية للغة العربية عبر صفحات جريدة "اليوم السابع" السبت المقبل فأحرص فى الحصول على نسختك.

كما يقدم "اليوم السابع" يوميا مراجعات نهائية فى كافة المواد لطلاب الثانوية العامة "عربى" و"لغات" اعتبارًا من غدا الجمعة وحتى نهاية الامتحانات فى يوليو المقبل.


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