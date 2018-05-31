اليوم.. العاملون بمصر للطيران يدلون بأصواتهم فى 155 لجنة بالانتخابات النقابية

كتبت رحاب نبيل

تجرى، اليوم الخميس، الانتخابات النقابية والعمالية، على مستوى الشركة القابضة مصر للطيران، والشركات التابعة لها، لاختيار مجالس الإدارات الجديدة، بالانتخاب الحر المباشر، من خلال 155 لجنة على مستوى القاهرة والمحطات الداخلية.

وقالت مصادر بالشركة القابضة مصر للطيران إن عدد المرشحين للنقابة بلغ ما يقرب من 362 مرشحًا ما بين عضو ورئيس، بينما بلغ عدد المرشحين لمجلس الإدارة فقط 255 مرشحا بجميع مجالس الإدارات، مؤكده أن جميع العاملين بالشركة لهم حق التصويت.

وأوضحت المصادر أنه تمت مراعاة تحديد أماكن التصويت باللجان فى أماكن تواجد العاملين للتيسير عليهم، ولضمان سير العملية الانتخابية دون عناء على العاملين.

جدير بالذكر أن المرحلة الثانية من انتخابات اللجان العمالية، تجرى اليوم، بمختلف محافظات الجمهورية لاختيار ممثليهم فى عضوية اللجان النقابية للدورة النقابية "2018 - 2022"، بعد غياب 12 عاما، على مستوى 27 من مديريات القوى العاملة بالمحافظات، حيث يتوجه ملايين العمال إلى صناديق الانتخابات داخل منشآت عملهم لاختيار ممثليهم فى عضوية اللجان النقابية للدورة النقابية.