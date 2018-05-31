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اليوم.. استكمال مرافعة دفاع "بديع" و12 إخوانيًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد"

الخميس، 31 مايو 2018 02:00 ص
اليوم.. استكمال مرافعة دفاع "بديع" و12 إخوانيًا بـ"أحداث مكتب الإرشاد" محمد بديع
كتب إيهاب المهندس
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تستكمل الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، سماع مرافعة محمد بديع مرشد الإخوان، وعدد من القيادات على رأسهم خيرت الشاطر، نائب المرشد، وسعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب السابق، ومحمد البلتاجى، وعصام العريان، و8 آخرين فى إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلامياً بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

 

وأسندت النيابة لقيادات الجماعة الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة فى إمداد مجهولين بالأسلحة النارية والذخائر، والمواد الحارقة والمفرقعات والمعدات اللازمة لذلك، والتخطيط لارتكاب الجريمة، وأن الموجودين بالمقر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية والخرطوش صوب المجنى عليهم، قاصدين إزهاق أرواحهم.


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