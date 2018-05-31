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الخميس، 31 مايو 2018 03:38 م
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اليورو يرتفع مع تراجع المخاوف بشأن الأزمة الإيطالية

الخميس، 31 مايو 2018 02:55 م
اليورو يرتفع مع تراجع المخاوف بشأن الأزمة الإيطالية عملة اليورو - أرشيفية
رويترز
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ارتفع اليورو اليوم الخميس فى الوقت الذى تبذل فيه أحزاب إيطالية مسعى أخيرا لتشكيل حكومة وتجنب إجراء انتخابات، مما يقلص المخاوف بشأن أثر الأزمة السياسية هناك.

وتسبب تزايد احتمال تشكيل حكومة مناهضة لليورو فى إيطاليا، والأثر الذى قد يكون لذلك على الاستقرار فى أوروبا فى انخفاض اليورو 3.5 % هذا الشهر بينما ارتفع الدولار.

لكن درجة من الهدوء عادت مع سعى حزبين مناهضين للمؤسسات إلى تجديد مساعى تشكيل ائتلاف قابل للاستمرار.

وارتفع اليورو نصفا بالمئة لأعلى مستوى فى ثلاثة أيام عند 1.1725 دولار بعد أن زاد 1.1 % فى الجلسة السابقة، فى أكبر ارتفاع يومى له هذا العام. وهبط اليورو لأدنى مستوى فى عشرة أشهر يوم الثلاثاء.

ويتجه اليورو صوب تسجيل أكبر انخفاض شهرى على مدى عام ونصف العام وفقا لبيانات تومسون رويترز.

وانخفض الدولار 0.3 % إلى 108.60 ين فى التعاملات الصباحية، ليتراجع صوب أدنى مستوى فى خمسة أسابيع 108.115 ين الذى سجله يوم الثلاثاء.

وهبط مؤشر الدولار الذى يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية 0.3 % إلى 93.833.


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