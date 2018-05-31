النيابة تقرر دفن جثة تم انتشالها من ماسورة مياة بالمنوفية

قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، دفن جثة تم انتشالها من ماسورة مياة بترعة مارة بكفر طلبوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك بمقابر الصدقة بدائرة المركز .

كان اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية قد تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بأنه الحاقا للمحضر رقم 2919 إدارى مركز تلا لسنة 2018 بشأن ماتبلغ بسقوط إحدى السيدات بماسورة مياة بترعة مارة بكفر طبلوها دائرة المركز ووفاتها .

وبالإنتقال وقوات الإنقاذ النهرى تم إنتشال الجثة من ماسورة المياه المذكورة وتبين أنها لسيدة مجهولة الهوية فى العقد الرابع من العمر ترتدى جلباب أبيض اللون وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها وليس معها أية متعلقات تثبت شخصيتها وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى تلا المركزى.

وبسؤال شاهدا الواقعة كلاً من " ع .م. ا" 45 سنة، إمام وخطيب بإدارة أوقاف تلا ومقيم بذات الناحية قرر أن تلك السيدة كانت تجلس أمام المسجد بالقرية وحال إنصرافها سقطت بماسورة المياه، و " ص .م. ا" 50 سنة، شيخ خفراء الناحية ومقيم بها أكد بمضمون ما جاء بأقوال سابقه .

وبالعرض على النيابة قررت صرف الحاضرين من سراى النيابة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه والبحث حول هوية المتوفاة وصولا لأهليتها و تكليف أحد المصورين الجنائيين .

وبالانتقال إلى المستشفى لتصوير الجثة وإتخاذ إجراءات النشر وبإعادة العرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة بأحد مدافن الصدقة .