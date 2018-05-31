video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 31 مايو 2018 08:36 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

النيابة تقرر دفن جثة تم انتشالها من ماسورة مياة بالمنوفية

الخميس، 31 مايو 2018 08:24 ص
النيابة تقرر دفن جثة تم انتشالها من ماسورة مياة بالمنوفية جثة أرشيفية
المنوفية - محمود شاكر
إضافة تعليق
قررت نيابة مركز تلا بمحافظة المنوفية، دفن جثة تم انتشالها من ماسورة مياة بترعة مارة بكفر طلبوها التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، وذلك بمقابر الصدقة بدائرة المركز . 
 
كان اللواء أحمد عتمان مدير امن المنوفية قد تلقى إخطارا من العميد سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى يفيد، بأنه الحاقا للمحضر رقم 2919 إدارى مركز تلا لسنة 2018 بشأن ماتبلغ بسقوط إحدى السيدات بماسورة مياة بترعة مارة بكفر  طبلوها دائرة المركز ووفاتها .
 
وبالإنتقال وقوات الإنقاذ النهرى تم إنتشال الجثة من ماسورة المياه المذكورة وتبين أنها لسيدة مجهولة الهوية فى العقد الرابع من العمر ترتدى جلباب أبيض اللون وبمناظرتها تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرة بها وليس معها أية متعلقات تثبت شخصيتها وتم التحفظ على الجثة بمشرحة مستشفى تلا المركزى.
 
 وبسؤال شاهدا  الواقعة كلاً من " ع .م. ا" 45 سنة،  إمام وخطيب بإدارة أوقاف تلا ومقيم بذات الناحية قرر أن تلك السيدة كانت تجلس أمام المسجد بالقرية وحال إنصرافها سقطت بماسورة المياه، و " ص .م. ا"  50 سنة، شيخ خفراء الناحية ومقيم بها أكد بمضمون ما جاء بأقوال سابقه .
 
وبالعرض على النيابة قررت صرف الحاضرين من سراى النيابة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه والبحث حول هوية المتوفاة وصولا لأهليتها و تكليف أحد المصورين الجنائيين .
 
وبالانتقال إلى المستشفى لتصوير الجثة وإتخاذ إجراءات النشر وبإعادة العرض على النيابة قررت التصريح بدفن الجثة بأحد مدافن الصدقة .
 
 
 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة أسرة بحالة تسمم نتيجة تناولهم وجبة طعام أعدوها فى منزلهم بالمنوفية

اخبار محافظه المنوفيه

اخبار المحافظات

اخبار مصر

مديرية أمن المنوفية

تلا

انتشال جثة




لا تفوتك
"فتوى الأزهر" عن بث أذان المغرب قبل موعده: صيام أهل الإسكندرية صحيح

"فتوى الأزهر" عن بث أذان المغرب قبل موعده: صيام أهل الإسكندرية صحيح

ملايين العمال ينتخبون اليوم ممثليهم فى اللجان النقابية وإدارة الشركات

ملايين العمال ينتخبون اليوم ممثليهم فى اللجان النقابية وإدارة الشركات

آمنة نصير: "المناظر غير اللائقة بالمسلسلات تُفسد الصيام إذا أثارت المُشاهد"

آمنة نصير: "المناظر غير اللائقة بالمسلسلات تُفسد الصيام إذا أثارت المُشاهد"

كوبر فى حيرة قبل المونديال.. تعرف على السبب

كوبر فى حيرة قبل المونديال.. تعرف على السبب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة