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النيابة تستعجل التقرير الطبى حول مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالمرج

الخميس، 31 مايو 2018 12:31 م
النيابة تستعجل التقرير الطبى حول مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين فى مشاجرة بالمرج مشاجرة - أرشيفية
كتب عامر مصطفى
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استعجلت نيابة شرق القاهرة، برئاسة المستشار إبراهيم صالح، تقرير الطب الشرعى فى واقعة مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين، بسبب خلافات على شيكات بين أحدهم، ما تطور إلى مشاجرة تدخلت فيها أطراف كثيرة، ما أدى إلى نشوب مشاجرة بالأسلحة، وأمرت النيابة بتشريح الجثتين والتصريح بالدفن.
 
يأتى ذلك بعد أن أمرت النيابة بحبس 7 متهمين فى الواقعة التى حدثت منذ عدة أيام، وقرر قاضى المعارضات تجديد حبس المتهمين للمرة الأولى.
 
والمتهمون هم "طه على"، و"على محمد"، و"رجب قرانى"، و"عاطف رجب"، و"سالم خميس"، طرف أول، و"أحمد حامد"، و"حامد أحمد"، طرف ثانى، وتبين أن المجنى عليهم مصطفى سعد من الطرف الأول، توفى نتيجة إصابته بطلق نارى بالرأس، ووفاة عبد المنعم من الطرف الثانى.
 
تلقى قسم شرطة المرج، بلاغا بحدوث مشاجرة بمنطقة العصارة بالمرج، ما أدى إلى مقتل شخصين بالأسلحة النارية بسبب خلافات سابقة، منذ يومين بسبب معاكسة سيدة، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية بعد إفطار المغرب بين الطرفين، بسبب معاكسة الطرف الثانى لزوجة الطرف الأول، وعلى إثرها أطلق الطرف الأول "أحمد. م" أعيرة نارية من بندقية، ما أسفر عن مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين، وتم ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.
 
وسلم المتهم الرئيسى نفسه للأجهزة الأمنية عقب سقوط القتلى، واستدعت النيابة بعض شهود العيان، لسماع أقوالهم فى الواقعة.
 

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