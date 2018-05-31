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الخميس، 31 مايو 2018 10:58 ص
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النيابة تأمر بتشريح جثة شاب توفى داخل حجز قسم شرطة إمبابة

الخميس، 31 مايو 2018 10:54 ص
النيابة تأمر بتشريح جثة شاب توفى داخل حجز قسم شرطة إمبابة تشريح جثة -أرشيفية
كتب سليم على - أحمد الجعفرى
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أمرت نيابة شمال الجيزة، بتشريح جثة شاب توفى داخل حجز قسم شرطة إمبابة، وطلبت تقرير الطب الشرعى حول أسباب وفاته، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

كانت الأجهزة الأمنية، ألقت القبض على "حسين. ع" للاشتباه به، وأثناء تواجده داخل القسم أصيب بوعكة صحية نقل على إثرها للمستشفى المركزى بإمبابة، وهناك فارق الحياة.

وأشار التقرير الطبى الأولى، إلى أن المتوفى أصيب بنوبة قلبية أدت لوفاته، وأنه كان يعانى من أمراض القلب منذ فترة، وعليه أصدرت النيابة قرارها بالتشريح والدفن، واستدعاء أسرته لسماع أقوالهم.

 

 


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