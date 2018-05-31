"النقض" تحدد 25 أكتوبر لنظر طعن المتهمين فى "أحداث استاد الدفاع الجوى"



وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، عاقبت بالسجن المؤبد كل من: هشام فتحى ومصطفى عبد المجيد، وتغريمهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: محمد شحات، وياسر عثمان، وأشرف حمدان، وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبالسجن المشدد 7 سنوات لكل من: سيد مشاغب، ورمضان سعد، ومصطفى محمدى، وعمر الشريف، ومصطفى محمود، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

والمتهمون الصادر ضدهم حكما بالسجن 3 سنوات هم: صابر عبد الواحد، وأمجد محمد العسيرى، وعلى شعبان، والمتهم الصادر ضده حكما بالحبس سنتين هو أحمد عبد العظيم، والصادر ضدهما حكما بالبراءة هما: جمال عبد الناصر، وعمر صلاح يوسف.