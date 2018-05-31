"النقض" تحدد 25 أكتوبر لنظر طعن المتهمين فى "أحداث استاد الدفاع الجوى"

حددت محكمة النقض، جلسة 25 أكتوبر المقبل لنظر طعن المتهمين فى قضية أحداث استاد الدفاع الجوي التى وقعت قبل مباراة نادى الزمالك وإنبى وأسفرت عن مقتل 20 مشجعاً من نادى الزمالك، وذلك أمام دائرة "الخميس هـ".
وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار صلاح محجوب، عاقبت بالسجن المؤبد كل من: هشام فتحى ومصطفى عبد المجيد، وتغريمهما 20 ألف جنيه ووضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لكل من: محمد شحات، وياسر عثمان، وأشرف حمدان، وتغريمهم 10 آلاف جنيه، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وبالسجن المشدد 7 سنوات لكل من: سيد مشاغب، ورمضان سعد، ومصطفى محمدى، وعمر الشريف، ومصطفى محمود، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.
والمتهمون الصادر ضدهم حكما بالسجن 3 سنوات هم: صابر عبد الواحد، وأمجد محمد العسيرى، وعلى شعبان، والمتهم الصادر ضده حكما بالحبس سنتين هو أحمد عبد العظيم، والصادر ضدهما حكما بالبراءة هما: جمال عبد الناصر، وعمر صلاح يوسف.
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