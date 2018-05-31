المرور يضبط 53 ألف مخالفة مرورية بمحاور وميادين المحافظات خلال 24 ساعة

كتب عبد الرحمن سيد

شنت الإدارة العامة للمرور،العديد من الحملات المرورية، والإنضباطية بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور، بمديريات الأمن المختلفة، لرصد المخالفات المرورية، وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع الحوادث.

وأسفرت الحملات المرورية، برئاسة اللواء عصمت الأشقر، مدير المرور، خلال الـ 24 ساعة الماضية من ضبط 53144 مخالفة مرورية متنوعة، و1378 دراجة نارية مخالفة، وحجز 489 سيارة ودراجة نارية مخالفة، وضبط 26 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.