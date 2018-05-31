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اللجنة النقابية بشركة مصر لحليج الأقطان تفوز بالتزكية فى الانتخابات العمالية

الخميس، 31 مايو 2018 02:19 م
اللجنة النقابية بشركة مصر لحليج الأقطان تفوز بالتزكية فى الانتخابات العمالية عبد الفتاح إبراهيم
كتب محمود راغب
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فاز عبد الفتاح إبراهيم رئيس مجلس الإدارة المفوض للمؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية ورئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج وجميع أعضاء لجنته النقابية بشركة مصر لحليج الأقطان بالتزكية وتعتبر أول لجنة نقابية بكامل هيئتها تفوز بالتزكية على مستوى الجمهورية.
 
 
وتجرى انتخابات المرحلة الثانية للجان النقابية التابعة للتصنيف النقابى للعاملين بالصناعات الغذائية، والصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية، والكيماويات، والاتصالات، والصحافة والطباعة الإعلام، والخدمات الصحية، وصناعات البناء والأخشاب، والغزل والنسيج، والنقل البحرى، والنقل الجوى، والمناجم والمحاجر، والبريد، والنيابات والمحاكم.
 

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