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الكنيسة تحتفل بعيد دخول المسيح مصر فى نيل المعادى بمشاركة شعبية كبيرة

الخميس، 31 مايو 2018 10:51 م
الكنيسة تحتفل بعيد دخول المسيح مصر فى نيل المعادى بمشاركة شعبية كبيرة الكنيسة تحتفل بعيد دخول المسيح مصر
سارة علام
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أقيم مساء اليوم، الاحتفالية السنوية التى تقيمها كنيسة السيدة العذراء بالمعادى بمناسبة عيد دخول السيد المسيح أرض مصر (تذكار مجئ العائلة المقدسة إلى مصر).
 
وصلى  الأنبا دانيال أسقف المعادى وتوابعها وسكرتير المجمع المقدس، صلاة عشية العيد وشاركه الأنبا ديمتريوس أسقف ملوى والأشمونين والأنبا إبيفانيوس أسقف ورئيس دير القديس مقاريوس ببرية شيهيت والأنبا ماركوس الأسقف العام لكنائس حدائق القبة وتوابعها ولفيف من الأباء الكهنة وبمشاركة شعبية كبيرة.
 
كانت الاحتفالية قد بدأت بجولة نيلية بمنطقة الكنيسة التي زارتها العائلة المقدسة ضمن زيارتها لمصر، وشارك في الجولة الآباء الأساقفة والكهنة والشمامسة، وانتهت عند السلم الأثري، حيث قدم الآباء البخور لأيقونة العائلة المقدسة والكتاب المقدس الذي وجد مفتوحا على الإصحاح الـ ١٩ من سفر إشعياء والذي يحوي الآية "مبارك شعبي مصر" وطافيًا على مياه النيل في هذا المكان.
 
ثم تقدمت فرق الكشافة الموكب مُشَكِلَّةً نموذج للعائلة المقدسة، أعقبها بدء صلاة العشية على مذبح تم تجهيزه أعلى السلم الأثري،  ومن المقرر أن يصلى قداس العيد على ذات المذبح صباح غدٍ.
 
 
في سياق أخر ، صلى  الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالمعادي، وكان قداسًا مخصصًا لطالبي وطالبات الثانوية العامة بالإيبارشية.
 
ألقى الانبا دانيال كلمة روحية عقب انتهاء القداس الذي أقيم بمناسبة اقتراب امتحانات الثانوية العامة،  
 
 
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الكنيسة

عيد دخول المسيح مصر




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