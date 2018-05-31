الكرملين يعلن عن اجتماع بين بوتين وولى عهد أبوظبى غدا

رويترز

قال الكرملين فى بيان، اليوم الخميس، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين سيجتمع مع ولى عهد أبوظبى الشيخ محمد بن زايد غدا الجمعة.

وفى سياق منفصل دعا وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف الذى يقوم بزيارة إلى بيونج يانج، اليوم الخميس، الزعيم الكورى الشمالى الى زيارة روسيا، بحسب ما أوردت وزارة الخارجية الروسية.

وصرح لافروف لكيم "تعالوا إلى روسيا وسيكون من دواعى سرورنا استقبالكم"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وقالت وكالة أنباء كوريا الشمالية، التى تديرها الدولة إن وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، وصل إلى البلاد اليوم الخميس، بناء على دعوة من وزير الخارجية الكورى الشمالى رى يونج هو.

من جهتها ذكرت شبكة "إيه بى سى" الأمريكية أن لافروف التقى عقب وصوله إلى بيونج يانج بنظيره الكورى الشمالى "رى يونج هو"، دون الإشارة إلى تفاصيل الاجتماع بين الوزيرين.

وتأتى زيارة لافروف إلى كوريا الشمالية قبيل القمة المتوقعة بين الرئيس الأمريكى "دونالد ترامب" والزعيم الكورى الشمالى "كيم جونج أون" الشهر المقبل.