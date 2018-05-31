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الخميس، 31 مايو 2018 01:00 م
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الكرملين: "تمثيلية" مقتل الصحفى الروسى فى كييف غريبة

الخميس، 31 مايو 2018 12:08 م
الكرملين: "تمثيلية" مقتل الصحفى الروسى فى كييف غريبة ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين
رويترز
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قال الكرملين، اليوم الخميس، إنه سعيد لأن الصحفى الروسى المنشق أركادى بابتشينكو على قيد الحياة ولكن أقل ما يمكن أن يقال على تمثيلية مقتله هو أنها غريبة.

وظهر بابتشينكو، بعد إعلان مقتله فى كييف، فى مشهد درامى خلال بث حى أمس الأربعاء وسط إفادة صحفية نظمها جهاز أمن الدولة الأوكرانى للإعلان عن تفاصيل مقتله.

وقال ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين إن موسكو لا تزال تعتبر أوكرانيا مكانا خطيرا بالنسبة للصحفيين.

وأدانت موسكو السلطات الأوكرانية على ما وصفته بأنه "عمل استفزازى ضد روسيا" بعد اختلاق مقتل الصحافى المناهض للكرملين اركادى بابتشنكو واتهام روسيا بتدبير محاولة اغتياله.

وقالت وزارة الخارجية الروسية فى بيان إن "هذه المسرحية هى بكل وضوح عمل استفزازى جديد ضد روسيا"، قبل أن تضيف "نحن سعداء بأن هذا المواطن الروسى على قيد الحياة".

 


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