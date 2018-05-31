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القوى العاملة تعدل موعد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس المنظمات النقابية

الخميس، 31 مايو 2018 02:47 م
القوى العاملة تعدل موعد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس المنظمات النقابية محمد سعفان وزير القوى العاملة
كتب محمود راغب
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أصدر وزير القوى العاملة، محمد سعفان، قرارا بتعديل مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية للدورة النقابية 2018/2022 ، بحيث تجرى انتخابات مجالس إدارة اللجان النقابية العمالية التى تعذر إجراء الانتخابات بها فى المواعيد المقررة أو التى قررت اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات إعادة إجراءات التصويت بها لأى سبب من الأسباب.

وحدد القرار تقديم مشاريع الانتخاب الأحد المقبل 3 يونيو، واعتماد استمارات إبداء الرأى فى اليوم التالي، على أن تجرى الانتخابات الثلاثاء 5 يونيو، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق يومى 27 و28 يونيو 2018.

كما قرر الوزير تعديل انتخابات مجالس إدارة النقابات العامة بحيث يفتح باب الترشح 11 يونيو المقبل ، وإعلان أسماء المرشحين فى اليوم التالي، والطعون والبت فيها 13 يونيو، إعلان الكشوف النهائية فى اليوم التالي، على أن تجرى الانتخابات 19 يونيو وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالي.

وحدد القرار أن تجرى انتخابات الاتحادات النقابية العمالية طبقا للمواعيد التالية ، بحيث يفتح باب الترشح 23 يونيو ، وإعلان اسماء المرشحين فى اليوم التالي، والطعون والبت فيها ، 25 يونيو ، وإعلان الكشوف النهائية فى اليوم التالي، على أن تجرى الانتخابات 27 يونيو المقبل ، وإعلان النتائج وإيداع الأوراق فى اليوم التالى.


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القوي العاملة

انتخاب

المنظمات النقابية العمالية




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