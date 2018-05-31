"القومى للمرأة" يستقبل وفد من أعضاء الاتحاد العام للمرأة السودانية

كتب محمود راغب

استقبل المجلس القومى للمرأة عدداً من أعضاء الاتحاد العام للمرأة السودانية بجمهورية مصر العربية، بهدف التعرف على أنشطة المجلس وبحث سبل التعاون بين الجانبين لتمكين المرأة المصرية والسودانية فى جميع المجالات .

وكان فى استقبال الوفد الدكتورة نجلاء العادلى مدير عام الادارة العامة للتعاون الدولى والاتصالات الخارجية والتى قامت باستعراض تشكيل المجلس ولجانه وفروعه وانشطته، كما استعرضت دور مكتب شكاوى المرأة لتلقى شكاوى المرأة وليكون حلقة وصل بين المرأة المصرية والمجلس للتعرف على مشكلاتها والعقبات التى تقف فى طريقها ومحاولة تذليلها .

وأشارت نجلاء العادلى إلى مركز تنمية مهارات المرأة بالمجلس ومايقدمه من خدمات لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا ومساعدتها على انشاء مشروع خاص بها ومساعدتها فى تسويق منتجاتها، بالاضافة إلى تعاون المجلس مع وحدات لتكافؤ الفرص بجميع الوزارات لضمان تذليل العقبات التى تقف امام المرأة العاملة بكل وزارة، كما اشارت إلى برامج التوعية التى يقوم بها المجلس فى جميع المجالات من خلال حملات طرق الابواب التى تجوب النجوع والكفور بالمحافظات، بالاضافة إلى حملة التاء المربوطة سر قوتك .

كما اشارت إلى برنامج تمكين المرأة الوافدة التى ينفذه فرع المجلس فى محافظة الجيزة، ويستفيد منه عدد كبير من السيدات السودانيات والسوريات المقيمات فى جمهورية مصر العربية .

من جانبها اوضحت ممثلة الاتحاد العام للمرأة السودانية عن رغبتها فى التعاون مع المجلس فى تنفيذ برامج ثقافية وتوعية ودورات تدريبية لتعم الاستفادة على كل من المرأة المصرية والمرأة السودانية المقيمة فى مصر، مشيرة ان الاتحاد العام للمرأة السودانية هو منظمة قومية دولية تم انشاءها عام 1994، و مقرها الرئيسى بولاية الخرطوم ويعمل الاتحاد على تأسيس مقار فرعية له داخل السودان وخارجه حيث تم تأسيس فرع له فى جمهورية مصر العربية، مشيرة ان الاتحاد له ثلاثة فروع اخرى خارج السودان فى كل من الصين والسعودية وقطر.

وأوضحت ان الاتحاد يقوم بعقد ورش عمل ودورات تدريبية للسيدات السودانيات فى مصر للتوعيتهم فى جميع المجالات، ويسعى إلى مزيد من التعاون مع الجهات الداعمة للمرأة فى مصر .