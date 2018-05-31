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القنصل الفرنسى يزور قبر الشهيد فيصل الحسينى بالمسجد الأقصى

الخميس، 31 مايو 2018 06:06 م
القنصل الفرنسى يزور قبر الشهيد فيصل الحسينى بالمسجد الأقصى المسجد الأقصى
رام الله (أ ش أ)
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زار القنصل الفرنسى العام فى القدس ووفد فرنسى مرافق، والسفير الفلسطينى لدى باريس، اليوم الخميس، قبر الشهيد فيصل الحسينى فى المسجد الأقصى المبارك، فى الذكرى الـ17 لرحيله.

وكان فى استقبال القنصل الفرنسى، عضو اللجنة التنفيذية محافظ القدس الوزير عدنان الحسينى، ونجل الشهيد عبدالقادر، وعدد من شخصيات القدس.

فى السياق ذاته، قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتورة حنان عشراوي، إن الشعب الفلسطينى سيواصل سيره على درب "أمير القدس" فى نضاله من أجل الوطن، وغيرته على العاصمة المحتلة واستماتته فى الدفاع عن هويتها العربية، ومقارعته الاحتلال الاستيطانى وآلته العسكرية ونهجه الاستعمارى الاحتلإلى العنصرى وصولا للحرية والاستقلال.

وأضافت فى بيان، بمناسبة الذكرى الـ 17 على رحيل عضو اللجنة التنفيذية "شهيد الوطن" فيصل الحسيني، "لقد كان الحسينى الرجل الثائر صاحب القامة الوطنية الجمعية؛ عنوان فلسطين ورمزا من رموزها النضالية وفارسا ترجل على عجل ذودا عن عدالة قضيتنا ومدينتنا المقدسة وحرية وكرامة شعبنا".

 


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