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الخميس، 31 مايو 2018 05:43 م
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القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية

الخميس، 31 مايو 2018 05:06 م
القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى الإسماعيلية حملة أمنية - أرشيفية
الإسماعيلية - صبرى غانم
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام من القبض على 6 عاطلين بحوزتهم أسلحة بيضاء  بقصد الدفاع عن النفس.

كان  اللواء محمد على حسين، مدير أمن الإسماعيلية، تلقى إخطارا من العميد احمد عبدالعزيز مدير مباحث الإسماعيلية يفيد ضبط كلا من المتهم "محمد.ع.ع"29 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "رضا.ص.م"44 عاما فكهانى بحوزته سلاح ابيض"سكين" والمتهم "احمد.ف.ص"35 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "عمر.ال.ا"20 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "ايمن.ج.ع"51 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"مطواه" والمتهم "حسن.م.أ"20 عاما عاطل بحوزته سلاح أبيض"كتر".

اعترف المتهمون، بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.

 


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