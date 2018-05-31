العصار" يستقبل وفد شركة "فوكس كون" لبحث التعاون فى مجال تصنيع الإلكترونيات

كتب زكى القاضى

بحث الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى مع وفد رفيع المستوى من شركة فوكس كون تكنولوجى إمكانية التعاون المشترك بين الجانبين فى صناعة الإلكترونيات.

استعرض "العصار" الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية والخبرات الفنية المتوفرة بشركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي) إحدى شركات الإنتاج الحربى والتي تعد إحدى الشركات الرائدة في مجال الصناعات الإلكترونية بمصر، مشيراً إلى إمكانية استغلال هذه الإمكانيات في التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الصناعات الإلكترونية.

وأكد "العصار" على أن وزارة الإنتاج الحربى تتبنى سياسة الإنفتاح في مجال التعاون وتبادل الخبرات مع الشركات العالمية لنقل وتوطين تكنولوجيا التصنيع فى المجالات المختلفة، مضيفاً أن الوزارة قامت خلال الفترة الماضية بعقد العديد من الشراكات مع جهات حكومية والقطاع الخاص والشركات الأجنبية العاملة في هذا المجال لنقل وتوطين التكنولوجيا وتعميق التصنيع المحلي للأجهزة الإلكترونية.

واستعرض رئيس شركة "فوكس كون" خبرات الشركة فى مجالات الصناعات الإلكترونية والتكنولوجية المختلفة والتي يمكن استخدامها في تصنيع جميع الأجهزة الكهربائية المختلفة (تكنولوجيا المعلومات، تابلت، وسائل الإتصالات، انترنت، وسائل تبادل المعلومات،...)، وأوضح أن "فوكس كون" هي شركة متعددة الجنسيات، وتعد من أكبر الشركات المُصنعة للمكونات الإلكترونية الدقيقة للماركات العالمية (شارب، نوكيا، سامسونج ...) وتطبق مفاهيم.

التكنولوجيا الحديثة في مجال التصنيع، كما تمتلك العديد من الأصول ومصانع في جميع أنحاء العالم (أمريكا الشمالية، آسيا، أوروبا، أمريكا الجنوبية،...)، واحتلت الشركة في عام 2017 المركز رقم (27) على قائمة "فورتشن 500 العالمية" كأكثر الشركات دخلاً.

وأكد رئيس الوفد رغبة الشركة في عقد شراكة مع وزارة الإنتاج الحربي ورغبتها في دخول السوق المصرية للمشاركة في عملية البناء والتنمية المستدامة التي تشهدها مصر في الفترة الحالية في ظل سياسات الإصلاح الاقتصادي والمزايا التنافسية التي تتمتع بها مصر حالياً، والتى تؤهلها لأن تكون مركزاً إقليمياً في مجال تصنيع الإلكترونيات، مشيداً بإمكانيات "الإنتاج الحربي" التكنولوجية والتصنيعية وتوافر الخبرات البشرية المتميزة فى هذا المجال.