العراق يدعو المجتمع الدولى لمنع الجرائم الوحشية الإسرائيلية فى قطاع غزة

بغداد (أ ش أ)

دعت وزارة الخارجية العراقية اليوم الخميس، الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولى إلى تفعيل القرارات الدولية لمنع ما وصفته بـ "الجرائم الوحشية" الإسرائيلية فى قطاع غزة وعدم الاكتفاء بالاستنكارات والإدانات.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب - فى بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية - إنه "فى غمرة احتفاء الأمتين العربية والإسلامية بشهر رمضان المبارك شهر الصمود والانتصار يتعرض شعبنا الفلسطينى الشقيق فى غزة إلى هجمة شرسة من قبل الكيان الصهيونى حيث تسببت هذه الهجمة بعشرات الشهداء ومئات الجرحى ورعب لمئات الآلاف من المدنيين فى القطاع وسط صمت متخاذل وغياب المواقف المسؤولة".

وأضاف محجوب أن "وزارة الخارجية العراقية تدين هذه الأعمال الوحشية وتطالب أصحاب القرار فى دول العالم العربى والإسلامى والمجتمع الدولى للتحرك سريعا من أجل تفعيل القرارات الدولية ذات الصلة لمنع هذه الجرائم، وعدم الاكتفاء بالبيانات والاجتماعات التى لم تقدم غير الاستنكارات والإدانات التى لن تثنى هذا الكيان الغاصب عن مجازره الوحشية".