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"الصحة": وفاة 4 مواطنين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالإسماعيلية

الخميس، 31 مايو 2018 01:46 م
"الصحة": وفاة 4 مواطنين وإصابة 8 آخرين فى حادث تصادم بالإسماعيلية الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، وفاة 4 مواطنين واصابة 8 أخرين فى حادث تصادم سيارة "ميكروباص" مع اتوبيس،  بطريق القاهرة الاسماعيلية الصحراوي، محافظة الاسماعيلية.
 
واوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أنه فور وقوع الحادث تم الدفع ب 10 سيارات اسعاف مجهزة نقلت حالات الوفاة والمصابين الى مستشفيات القصاصين المركزى، والاسماعيلية العام، وجامعة الاسماعيلية.
 
واشار مجاهد الى أن الاصابات تراوحت مابين كسر بقاع الجمجمة ونزيف، وكسور بالعمود الفقرى، والساق، والساعد،  واشتباه نزيف داخلى بالصدر، مؤكداً أنهم يتلقون العلاج والرعاية اللازمة.
 
 
 

 


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حادث

الطريق الصحراوى




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