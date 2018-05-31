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"الصحة" توفر طعما بالحقن العضلى للوقاية من شلل الأطفال عند 4 شهور

الخميس، 31 مايو 2018 03:33 م
"الصحة" توفر طعما بالحقن العضلى للوقاية من شلل الأطفال عند 4 شهور الدكتور أحمد عماد وزير الصحة
كتب وليد عبد السلام
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وافق البرنامج الموسع للتطعيمات بوزارة الصحة على إدراج أول طعم بالحقن للوقاية من فيروس شلل الأطفال ضمن برامج التطعيمات الروتينية بمعدل جرعة واحدة للأطفال عند سن 4 شهور.

 

وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة لـ"اليوم السابع" إن الطعم الجديد سيتم توفيرة بالتطعيمات الإجبارية اعتبارا من شهر يوليو المقبل بمعدل جرعة واحدة للأطفال عند سن 4 شهور.

 

وقال خالد مجاهد: "تم توزيع منشور على مديريات الشؤن الصحية بالتعليمات الخاصة بالطعم الجديد، متابعا: "إن التطعيم الجديد هو "السولك IPV".

 

يشار إلى أن تطعيم سولك هو لقاح عضلى يأخذه الأطفال للتحصين ضد مرض شلل الأطفال ويوفر حماية ضد 3 أنواع من فيروس شلل الأطفال وهو تطعيم مختلف عن "سابين"، الذى يأخذه الأطفال عن طريق الفم.

 

ووجه الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة  تعليمات لحفظ وتداول الطعم، حيث يحفظ في مخازن طعوم المديريات، والإدارات، والمناطق الطبية، داخل ثلاجات "ICE – LINED" داخل السلات العلوية أو السفلية، وفي مكاتب الصحة والوحدات الصحية فى منتصف الرف الثانى بالثلاجات العادية، وداخل السلات سواء العلوية أو السفلية، وبالثلاجات "ICE – LINED" إن وجدت.

 

وشدد علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى على بضرورة عدم ملامسة أكياس التبريد أثناء جلسات التطعيمات والتنقل، مطالباً بتعميم المنشور الخاص بالتعليمات لجميع الإدارات الصحية، وتعميمه على جميع مكاتب الصحة، والوحدات الصحية.


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الصحة

شلل الاطفال

طعم

يوليو




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