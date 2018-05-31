السيطرة على حريق شب فى منزل بالدقهلية بسبب ماس كهربائي

الدقهلية شريف الديب

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب بمنزل بقرية محلة دمنة.

تلقي اللواء محمد حجي مدير امن الدقهلية اخطارا من العميد محمد شرباش مدير مباحث المديرية ، بورود بلاغ لمركز شرطة محلة دمنة ، من إدارة شرطة النجدة بنشوب حريق بمنزل كائن بقرية " منية محلة دمنة " دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل مأمور وضباط المركز وقوات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ وتم السيطرة على الحريق وإخماده.

وبالفحص تبين أن المنزل مكون من أربعة طوابق ملك ورثة المدعو عبد المالك م. ع. ونشوب الحريق بمحل تنجيد كائن بالطابق الأرضى ملك نجلى مالك المنزل كل من رضا . 43 سنة عامل ، العربى . 45 سنة عامل ، المقيمان بالطابقين الثانى والثالث بذات المنزل وإمتداد النيران للطابقين سكنهما.

ونجم عن ذلك إحتراق بعض محتويات المحل وآثار إحتراق بنوافذ الطابقين ، ولم ينجم عنه ثمة إصابات بسؤال المذكورين عللا سبب الحريق بحدوث ماس كهربائى بالتوصيلات الداخلية بالمحل، ولم يتهما أحدا بالتسبب فى ذلك ولم يُقدرا قيمة التلفيات وتم التحفظ على مكان الحريق وإخطار قسم الأدلة الجنائية لإجراء المعاينة اللازمة تحرر عن ذلك المحضر رقم 489-2018 إدارى المركز ، وجارى العرض على النيابة العامة.