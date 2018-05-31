السيسي يشكل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب برئاسته

كتب محمد الجالى – محمد عطية

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا، اليوم الخميس، بتشكيل مجلس أمناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب لمدة ثلاثة سنوات برئاسته.

وتضم عضوية المجلس، رئيس مجلس الوزراء، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، واللواء عباس مصطفى كامل محمد ممثلاً لرئاسة الجمهورية، وأحمد أشرف على كجوك ممثلاُ لوزارة المالية، والدكتور محمد عبد الكريم صالحين ممثلاُ لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والدكتور أحمد زايد ممثلاً للمجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى الدكتور محمد طارق محمد عبد القادر، والدكتور يوهانسن يحيى محمد عيد، وائل عبد الرازق أحمد قرطام ، ومحمد شريف ديلاور، والدكتور محمد صالح هاشم حماد، من ذوى الخبرة.