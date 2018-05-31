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"السياحة":غلق إدارى لـ4 شركات لمزاولتها العمل بدون ترخيص

الخميس، 31 مايو 2018 12:14 م
"السياحة":غلق إدارى لـ4 شركات لمزاولتها العمل بدون ترخيص مجدى شلبى رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين بوزارة السياحة
كتبت ــ ميرفت رشاد
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أصدر مجدى شلبى، رئيس قطاع الشركات والمرشدين السياحيين، بوزارة السياحة، قرارا إداريا رقم 446 ، 453 لسنة 2018 ، بغلق مقر الشركات العاملة تحت اسم " الشرق للنقل الجماعى والخدمات السياحية" بمحافظة الإسكندرية،" إيجيبت فلاورز للسياحة" بمحافظة البحيرة، "ضيوف الرحمن للرحلات ، النهى إيجيبت للسياحة" بمحافظة الغربية ، لمزاولتها العمل السياحى دون الحصول على الترخيص اللازم من الوزارة .

وتضمن القرار الذى نشر اليوم الخميس، بالوقائع المصرية، إخطار مصلحة الضرائب عن المقار السابق ذكرها لعملها بدون ترخيص لمحاسبتها ضريبيا طوال الفترة السابقة، على أن يتم إخطار الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار .

 

 

 


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