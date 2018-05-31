السفير الفلسطينى بموسكو يبحث مع الخارجية الروسية الأوضاع فى قطاع غزة

موسكو (أ ش أ)

بحث نائب وزير الخارجية الروسى، ميخائيل بوجدانوف، اليوم الخميس، مع السفير الفلسطينى لدى روسيا الاتحادية، عبد الحفيظ نوفل، الأوضاع فى قطاع غزة.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - فى بيان على موقعها الرسمى - أنه "جرت خلال المحادثات، مناقشة مسألة التسوية الفلسطينية الإسرائيلية، بما فى ذلك الأحداث الأخيرة حول قطاع غزة. وأكد الجانب الروسى دعمه الثابت للبحث عن سبل إقامة عملية تفاوضية بناءة على أساس القوانين الدولية المعروفة، بما فى ذلك مبادرة السلام العربية".

وأفادت الخارجية الروسية -وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية، بأن اللقاء جاء بمبادرة من السفير الفلسطينى.

وكانت الأوضاع قد تأججت فى الأراضى الفلسطينية منذ إعلان الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، فى ديسمبر الماضى، اعترافه بالقدس عاصمة لإسرائيل، وافتتاح بلاده لسفارتها الجديدة فى القدس، منتصف الشهر الجارى، تزامنا مع احتفال إسرائيل بذكرى تأسيسها السبعين الذى يصادف الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية.