السبسى يطلب الغنوشى في قصر قرطاج لتقرير مصير رئيس الحكومة

كتبت آمال رسلان

قالت صحيفة "الشروق اون لاين" التونسية إن رئيس الجمهورية الباجى قائد السبسى دعا رئيس حركة النهضة – إخوان تونس - راشد الغنوشى لقصر قرطاج لتقرير مصير يوسف الشاهد رئيس الحكومة، بعد الكلمة التى توجه بها إلى الشعب التونسى وهاجم من خلالها حافظ قائد السبسى المدير التنفيذى لنداء تونس وابن الرئيس واتهمه بتدمير الحزب ومحاولة ضرب الدولة لحماية الفاسدين.

وكان الشاهد مثار جدل فى تونس الفترة الماضية بعد أن طالب حزب نداء تونس وعدد من الأحزاب والمنظمات المدنية والوطنية بإقالته بسبب تقصير الحكومة فى معالجة الملف الاقتصادى، وبعد تصاعد الاتهامات للشاهد بالتقصير خرج الأخير فى خطاب تليفزيونى هاجم من خلاله حافظ السبسى نجل الرئيس والمدير التنفيذى للحزب واتهمه بأنه سبب تراجع حزب الرئيس أمام حركة النهضة الإخوانية.