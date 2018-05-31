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السبت.. جامعة القاهرة تعلن نتائج امتحانات التعليم المفتوح

الخميس، 31 مايو 2018 11:32 م
السبت.. جامعة القاهرة تعلن نتائج امتحانات التعليم المفتوح د. محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة
وائل ربيعى
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أعلن مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج، الانتهاء من رصد نتائج امتحانات البينى والدور الثانى مايو 2018 والتي عقدت في الفترة من 5 إلى 13 مايو الجارى ،وذلك أثناء اجتماع المجلس الأكاديمى لجامعة القاهرة اليوم، وأنها ستعلن للدارسين بعد غد السبت، رسميا من خلال الموقع الإلكترونى للمركز على شبكة الإنترنت.

 

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت؛ رئيس جامعة القاهرة، أن الجامعة تسعى جاهدة لتقديم خدمة تعليمية متميزة للدارسين بجميع البرامج، بهدف التطوير المستمر للتعليم "الإلكترونى المدمج" الذى تبنته جامعة القاهرة حديثا، والذى وصفه بأنه خيارًا مثاليًا يواكب النظم العالمية فى التعليم ويسهم في تطوير مهارات الدارسين من جهة ويلبى حاجة سوق العمل من جهة أخرى، فهو مزيج من التّعلّم الإلكترونى و التّعلّم التقليدى.

 

وقال الدكتور محمد سامى عبد الصادق؛ مدير مركز جامعة القاهرة للتعليم المدمج؛ إنه سيتم إعلان النتائج لما يقرب من 20 ألف دارس أدوا الامتحانات بالبينى والدور الثانى بالبرامج التابعة لكليات التجارة، والزراعة، والآداب، والحقوق، والإعلام، ودار العلوم، ورياض الأطفال، وأنه سوف تتاح النتيجة للدارسين عن طريق التليفون المحمول على رقم 2324، أو التليفون الأرضى على رقم 09000122 وذلك اعتبارا من مساء اليوم ، أو من خلال رسائل المحمول التى يرسلها المركز للدارسين المشتركين بتلك الخدمة من خلال رسائل sms،وذلك صباح يوم السبت المقبل، بالإضافة إلى إعلانها رسميا على الموقع الإلكترونى للمركز وذلك مساء السبت.

 

جدير بالذكر أنه سيتم استمرار فتح باب تسجيل المقررات الدراسية أمام الطلاب التى أعلنت نتائج امتحاناتهم مؤخرا؛ لإعادة تسجيل مواد الرسوب وخصوصا للدارسين المحتمل تخرجهم، كما أعلن المركز أنه جار الإعداد والتجهيز لامتحانات دور يوليو 2018 لدارسى التعليم المفتوح والتعليم الإلكترونى المدمج، والتى من المقرر عقدها فى الأول من يوليو المقبل بالقاهرة والمحافظات ولدى وكلاء المركز بالدول العربية.


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التعليم المفتوح

التعليم المدمج

نتائج الامتحانات




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