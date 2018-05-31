الزراعة: تحصين 1.5 مليون طائر ضد انفلونزا الطيور خلال 30 يومًا

كشف تقرير الادارة المركزية للطب الوقائى بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، بشان تحصين الطيور الحية، أن إجمالى تحصين الطيور خلال شهر أبريل الماضى بلغ تحصين (1، 538، 382) طائر.

وأكد تقرير الخدمات البيطرية، أن الادارة المركزية للطب الوقائى تقوم بعدد مــن الإجراءات الوقائية فى سبيل مكافحة مرض إنفلونزا الطيور تتمثل فى عمل حملات تحصين دورية للطيور المنزلية وأسواق بيع الطيور والحضانات والرياشات وتحصين حلقى حول البؤر لمحيط 9 كم حول البؤرة، وكذلك الإعدام والتخلص الصحى من الدواجن المعدمة وتطهير المزراع والمعدات وعمل حملات ارشادية للتوعية وذلك لإحكام السيطرة على المرض هذا وتتولى الهيئة إصدار شهادات الأمان الحيوى للمزارع التى يتم التأكد من مطابقتها لشروط الأمن الحيوى.

وقال التقرير،إنه فى اطار الجهود التى تبذلها وزارة الزراعة من أجل النهوض بالثروة الحيوانية والداجنة و تنميتها عن طريق مكافحة الأمراض المستوطنة والتصدى للأمراض الوافدة، وتنفيذا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الاراضى تقوم الهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الادارة المركزية للطب الوقائى بتنفيذ الاستراتيجية الخاصة بمكافحة مرض أنفلونزا الطيور والتى تهدف إلى السيطرة على انتشار المرض وذلك من خلال اجراءات التقصى الوبائى النشط الذى يتم فى جميع محافظات الجمهورية و فى أسواق بيع الطيور وذلك طبقا للبلاغات والاشتباهات التى ترد إلى مديريات الطب البيطرى وتتولى المتابعة الميدانية لجان مركزية من الهيئة العامة للخدمات البيطرية.