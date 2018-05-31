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الزراعة: التموين تطلب إعادة تحليل القمح الروسى قبل إعادة تصديره مرة أخرى

الخميس، 31 مايو 2018 01:30 م
الزراعة: التموين تطلب إعادة تحليل القمح الروسى قبل إعادة تصديره مرة أخرى قمح - أرشيفية
كتب عز النوبى
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كشف تقرير رسمي أصدرته وزارة الزراعة، أنه تم رفض دخول شحنة من القمح الروسى بإجمالى كمية بلغت 63 ألف طن قادمة إلى مصر عن طريق ميناء سفاجا، بعد أن أثبتت التحاليل وجود فطر الأرجوت بها بنسبة أعلى من المسموح به فى مصر، مؤكدا إنه سيتم إعادة تصديرها بعد تأكيد النتائج النهائية لاحتوائها على الأرجوت بنسبة تخالف المعايير المصرية.

 

وأوضح التقرير، أن  التحاليل أكدت ان نسبة الارجوت فى شحنة القمح الروسي هي 06.%، وإنه تم إبلاغ هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات بوزارة التجارة والصناعية، وهيئة السلع التموينية بوزارة التموين بنتائج التحليل، فيما طلب الاخيرة إدعادة التحليل لتأكيد النتائج قبل إصدار قرار بإعادة تصدير الشحنة مرة أخري.

 


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