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الزراعة: ارتفاع مساحات القطن لـ320 ألف فدان بزيادة 100 ألف عن العام الماضى

الخميس، 31 مايو 2018 10:22 ص
الزراعة: ارتفاع مساحات القطن لـ320 ألف فدان بزيادة 100 ألف عن العام الماضى زراعات القطن - أرشيفية
كتب عز النوبى
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كشف تقرير رسمى لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى عن زيادة فى المساحات المنزرعة بالقطن العام الحالى وصلت إلى 320 ألف فدان مقارنة بالعام الماضى والتى بلغت أكثر من 219 الف فدان، اى بزيادة تقترب من 101 ألف فدان، وجارى زراعة الذهب الابيض للوصول إلى المستهدف زراعتها بالقطن لتلبية الاحتياجات المحلية من الاقطان المصرية طويلة التيلة.
 
وأضاف التقرير أن محافظة كفر الشيخ احتلت المركز الأول فى زراعة القطن بإجمالى مساحة تصل إلى 97 ألفا و204 فدانا، تلتها فى المركز الثانى محافظة البحيرة بإجمالى مساحة بلغت 56 الفا و544 فدانا، فيما احتلت محافظة الدقهلية المركز الثالث فى المساحات المنزرعة بالقطن بإجمالى مساحة 50 ألفا و236 فدانا.
 
وأوضح التقرير أن محافظة الشرقية احتلت المركز الرابع فى إجمالى المساحات المنزرعة بالقطن لتصل إلى 46 ألفا و992 فدانا، تلتها محافظة الفيوم التى قفزت إلى المركز الخامس بزراعة مساحة 16 الفا و162 فدانا، تلتها محافظة الغربية بإجمالى مساحة بلغت 14 ألفا و237 فدانا، ثم محافظة بنى سويف فى المركز السابع بإجمالى 10 آلاف و292 فدانا.
 

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