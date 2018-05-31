الرى: إزالة 134 ألف مخالفة على النيل والترع منذ 2015 ولا تهاون مع المخالفين

كتبت أسماء نصار

أكد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى، أنه لا تهاون مع المخالفين على نهر النيل أو شبكة المجارى المائية، محذراً أنه سيتم التعامل معهم بكل حسم فى إطار الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار خطة الوزارة لحماية نهر النيل وفرعيه وشبكة المجارى المائية من كافة اشكال التعديات والمخالفات لتحسين نوعية المياه وزيادة كفاءة الإستخدام لتعظيم الإستفادة من كل قطرة مياه وضمان وصولها لكافة المنتفعين.

وطالب عبد العاطى المواطنين بالحفاظ على نهر النيل وعدم التعدى عليه سواء بالتلويث أو البناء او الردم بإعتباره شريان الحياة الرئيسى للبلاد وواجب قومى حثت عليه كافة الأديان، وأيضا لضمان وصول المياه للمنتفعين وإستخدامها فى كافة الأغراض من زراعة وصناعة وشرب، فى ظل ندرة ومحدودية حصة مصر المائية وطرق الحفاظ عليها للوفاء بمتطلبات مختلف قطاعات الدولة من زراعة وصناعة وأغراض الشرب واﻹستخدام المجتمعى فى ضوء تنامى الزيادة السكانية وثبات اﻹيراد المائى، اﻷمر الذى جعل مصر تحت خط الفقر المائى فضلا عن تدنى نوعية المياه نتيجة السلوكيات اللامسئولة من بعض المواطنين فى التعامل مع مواردنا المائية.

وأوضح تقرير لوزارة الرى أنه تم إزالة 134 ألف و83 مخالفة على كافة المجارى المائية "النيل والترع والمصارف الزراعية" منذ بدء الحملة القومية لإنقاذ نهر النيل التى تم تدشينها فى 5 يناير 2015.

هيئة الصرف: إزالة 36 ألف و452 مخالفة

و أشار تقرير هيئة الصرف إلى قيام أجهزتها بتنفيذ العديد من الإزالات فى نطاق الوجهين القبلى والبحرى بلغت (36 ألف و452) إزالة موزعة على أقاليم الصرف الستة بمختلف أنحاء الجمهورية تضمنت تنفيذ (11093) إزالة بإقليم صرف شرق الدلتا، و (437) إزالة بإقليم صرف القناة وسيناء، و (6687) إزالة فى نطاق إقليم وسط الدلتا، بالإضافة إلى (3620) إزالة بإقليم غرب الدلتا، فضلا عن تنفيذ (6008) إزالة بإقليم مصر الوسطى، إلى جانب تنفيذ (8607) إزالة بإقليم مصر العليا، حيث تنوعت الإزالات والتعديات مابين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وعشش وتشوينات وزراعة جسور المصارف أو ردم أو قطع جسور المصارف وتوصيل مواسير لصرف المخلفات.

حماية النيل: إزالة 36 ألف و508 مخالفة

و فيما يخص قطاع تطوير وحماية نهر النيل فقد تم تنفيذ (36 ألف و 508) حالة تعد على نهر النيل بالوجهين القبلى والبحرى مابين سكنية واعمال ردم داخل مجرى النيل بمحافظات القاهرة بنحو (945) إزالة، محافظة الجيزة (2001) إزالة - القليوبية (2639) إزالة - الغربية (4685) إزالة - المنوفية (2511) إزالة - البحيرة (3510) إزالة - كفر الشيخ (2842) إزالة - الدقهلية (3808) إزالة - دمياط(3208) إزالة – بنى سويف(874) إزالة – المنيا(3140 ) إزالة - أسيوط (766) إزالة - سوهاج (1853) إزالة - قنا (1315) إزالة - الأقصر (1366) إزالة - أسوان (1045) إزالة.

إزالة 61 ألف و123 مخالفة على الترع

من جانبه أكد المهندس عبد اللطيف خالد رئيس قطاع الرى – بأن القطاع وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية ومديريات الأمن بالمحافظات قام بتنفيذ حملات الإزالات الموسعة بمختلف المحافظات، وأسفرت حتى الآن عن تنفيذ عدد 61، 123 ألف إزالة بالوجهين القبلى والبحرى شملت إزالة عدد 230 مخالفة بمحافظة أسوان، و 1576 إزالة بمحافظة قنا، و1839 إزالة بمحافظة سوهاج وكذلك 5363 إزالة بمحافظة أسيوط وعدد 2001 إزالة فى محافظة بنى سويف، و2581 إزالة بمحافظة المنيا و 4585 إزالة بمحافظة الفيوم و1458 إزالات بمحافظة الجيزة و1341 إزالة بمحافظة الإسماعيلية، إضافة إلى 1145 إزالة بمحافظة دمياط و 3107 إزالة بمحافظة الشرقية، وأيضاً 4434 إزالة بمحافظة الدقهلية، إلى جانب 4105 إزالة بمحافظة القليوبية و9106 إزالة بمحافظة المنوفية، وكذلك 12455 إزالات بمحافظة الغربية علاوة على 1788 إزالات بمحافظة كفر الشيخ، وأيضاً 1378 إزالة بمحافظة الإسكندرية، و2631 إزالة بمحافظة البحيرة، وقد تنوعت الإزالات ما بين مبانى خرسانية ومبانى بالطوب الأحمر وأسوار وتشوينات وردم بالمجرى وخلاف.

رئيس قطاع الرى: لن نسمح بوجود تعدى على شبر واحد من أملاك الدولة

وأكد خالد فى تصريحات خاصة لـ اليوم السابع أن كافة الادارات التابعة للقطاع تنفذ قرارات الإزالة على مدار الإسبوع، فى إطار توجه الحكومة نحو إزالة التعديات على أراضى الدولة، وبالرغم الصعوبات التى تواجههم إلا أن هناك اصرار على تنفيذها، محذرا" لن نسمح بوجد تعدى على شبر واحد من أملاك الدولة".

الجدير بالذكر أن وزارة الرى تنفذ حملات ازالة التعديات من منطلق الحملة القومية لانقاذ نهر النيل والتى بدأت فى يناير 2015 بمشاركة جميع أجهزة الدولة ومؤسساتها وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزارة الموارد المائية والرى وجميع الوزارات المعنية بنهر النيل والأزهر الشريف والكنيسة، وممثلين من جميع أطياف المجتمع المصرى ومنظمات المجتمع المدنى.