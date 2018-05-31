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الخميس، 31 مايو 2018 07:17 م
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الرقابة المالية تخصص موقع لنشر شركات البورصة نشرات الاكتتاب بدلا من الصحف

الخميس، 31 مايو 2018 06:12 م
الرقابة المالية تخصص موقع لنشر شركات البورصة نشرات الاكتتاب بدلا من الصحف البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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أصدر الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قراراً رقم 55 لسنة 2018، بشأن ضوابط ووسائل النشر للشركات التى طرحت أوراقاً مالية فى اكتتاب عام أو المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية.
 
وجاءت أبرز الضوابط بإلزام الشركات التى طرحت أوراقاً أو أدوات مالية فى اكتتاب عام أو الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة بنشر نشرات الاكتتاب العام فى سوق الإصدار على موقع إلكترونى تخصصه الهيئة لهذا الغرض من اليوم التالى لتاريخ اعتمادها وحتى تاريخ غلق باب الاكتتاب، على أن ينشر ملخص نشرة الاكتتاب فى إحدى الصحف المصرية واسعة الانتشار الصادرة باللغة العربية.
 
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